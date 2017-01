Mandag blev id-kontrollen i Københavns Lufthavn nemmere. Nu kan passagerer nøjes med at blive på perronen i stedet for at tage turen gennem Terminal 3. Arkivfoto.

Pendlere forventer stadig kaos trods DSB's id-tiltag

Nogle kigger forvirrede rundt, men snart går det op for alle passagererne, at de ikke behøver at sætte kursen mod rulletrapperne, der kører op mod Terminal 3.

Et nyt tiltag fra DSB blev nemlig sat i værk mandag.

Det betyder, at passagerer, der vil til Sverige, får kontrolleret deres id-papirer samme sted, som de ankommer med toget, og dermed ikke skal skifte perron.

Jimmi Bengtsson, der rejser over Øresund med tog fem gange om ugen for at passe sit arbejde som kok, ser det dog ikke som den store forandring i forhold til før ændringen.

- Tiltaget er fint. Men det bliver stadig kaos, når der er tre-fire-fem gange så mange passagerer som i dag på perronen, siger han.

Han mener, det ville være mere overskueligt, hvis passagererne kunne blive i toget i stedet for at rykke ud og ind i et nyt.

Men det er der en grund til, at passagerne fortsat ikke kan, fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Det har vi valgt, fordi det giver den bedste mulighed for at afvikle trafikken og dermed gøre togene så stabile som muligt, siger han.

Det skyldes blandt andet, at der cirka er 20 hændelser om dagen, hvor kunder starter en dialog med vagterne. Den dialog kan ikke foregå i toget, fordi det skaber forsinkelser, forklarer informationschefen.

Det nye tiltag skal i det hele taget få togtrafikken til at glide nemmere.

Nu kører der tog til Sverige i det ene spor og tog mod Danmark i et andet. Det skal "give køreplanen flere muskler", forklarer informationschefen.

DSB's plan er, at flere tog fremover skal køre mellem Hovedbanegården og lufthavnen.

Spørger man svenske Alixander, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, og derfor pendler mellem Danmark og Sverige dagligt, mærker pendlere ikke meget til mandagens nye tiltag endnu.

Han ser det dog som positivt, hvis rejsetiden bliver forkortet. Uanset hvad vil han formentlig blive ved med at tage toget.

- Jeg er ikke god til at køre bil om morgenen, og jeg elsker mit job. Så jeg holder ud, siger han.