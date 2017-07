Patientforeninger frygter ikke snagen i patienters sygeliv

De frygter, at patienterne mister retten til selv at råde over informationerne om deres sygeliv.

Et nyt indeks over danskernes aftaler om behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet har skabt uro blandt flere danske læger.

Men bekymringen bliver ikke delt af Kræftens Bekæmpelse, fortæller afdelingschef Jes Søgaard.

- Vi har faktisk i Danmark en stolt tradition for, at der er stor datasikkerhed. Dels er systemerne meget sikrede, og dels omgår patienter og især sundhedspersoner de her data med yderste forsigtighed, siger han.

- Så vi har faktisk meget få eksempler på, at det er gået galt.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der ifølge en ny bekendtgørelse har planer om at indføre et Nationalt Patientindeks (NPI).

Her skal det være muligt for sundhedspersonalet at få indblik i patienters forløb i andre dele af sundhedsvæsenet.

Indekset er især rettet mod danskere, der lider af flere forskellige sygdomme og dermed kan være tilknyttet behandlinger flere steder.

På den måde vil ministeriet blandt andet undgå, at patienter bliver indkaldt til undersøgelser den samme dag.

Heller ikke hos Danske Patienter frygter direktør Morten Freil for danskernes datasikkerhed.

Han understreger, at der i første omgang er tale om et pilotprojekt, som skal afprøve indekset.

- Noget af det, vi vil arbejde for nu, er, at hvis man mener, der er dele af ens data, der ikke skal deles, så skal man have mulighed for at sige nej til, at det anvendes, siger han.

Begge foreninger mener grundlæggende, at indekset er en god idé.

- For os er det helt afgørende, at data i sundhedsvæsenet kan indsamles og gøres tilgængelige for relevante sundhedspersoner, patienter og pårørende, siger Danske Patienters Morten Freil.

- Vi ved, at der hvert år sker dødsfald i sundhedsvæsenet på grund af dårlig koordination og dårlig kommunikation. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi får lavet nogle systemer, hvor man undgår, at det bliver fatalt i sidste ende.