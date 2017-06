Patientforeninger: Vi har helt styr på etikken

Men det behøver ikke at være noget problem at modtage støtte fra medicinalindustrien, mener Axel Petersen, der er landsformand for prostatakræftforeningen Propa.

Direktøren for paraplyorganisationen Danske Patienter, Morten Freil, udtrykker fredag i Jyllands-Posten bekymring over, at medicinalindustriens bidrag til patientforeningerne er steget 60 procent på to år.

- Vi samarbejder med medicinalindustrien, men vi gør det åbent og i henhold til de etiske regler, vi har vedtaget.

- Det betyder, at de gerne må give tilskud til konferencer, udstillinger og pjecer. Men vi får ikke en krone til vores driftsbudget, siger Axel Petersen.

Han fortæller, at man i en mindre forening som Propa kæmper med at få økonomien til at række til alle de aktiviteter, man gerne vil sætte i søen.

Samtidig sker alt arbejde på frivillig basis, og foreningen har et stort ønske om at kunne ansatte lønnet personale i et sekretariat.

Alligevel holder man altså fast i princippet om at sige nej tak til donationer fra medicin- og udstyrsproducenter.

- Mit indtryk er også, at tingene har ændret sig i modsætning til tidligere.

- Medicinalvirksomhederne er selv også blevet meget bevidst om, at mistanke om urent trav kan falde tilbage på dem.

- Derfor giver de langt færre penge direkte til foreninger, end de har gjort tidligere, siger han.

Hos Migræne Danmark har man taget skridtet endnu længere end Propa. Her har man fravalgt alle former for samarbejde med medicinalindustrien.

- Vi vil ikke promovere det ene produkt frem for det andet, og derfor vil vi ikke have noget med dem at gøre, siger formand Knud Østbjerg.

Han fortæller, at foreningens indtægter stammer fra medlemskontingenter og fra den statslige støtte.

Og han har indtryk af, at den kompromisløse indstilling også bliver belønnet.

- Vi får flere nye medlemmer alene af den årsag, hævder han.

Sundhedsministeriet uddeler årligt knap 3 procent af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer.

Sidste år blev der uddelt knap 40 millioner kroner til større, landsdækkende patientforeninger.