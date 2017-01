Det har formentligt haft en meget beskeden effekt, at 811 er blevet indkaldt for sent til en supplerende kræftundersøgelse. Det forklarer Leif Vestergaard Pedersen (th.), der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Patientforening savner regeltjek fra regioner og hospitaler

Det mener Kræftens Bekæmpelse, efter at en misforståelse i Region Syddanmark har ført til forsinkelser i indkaldelser af kvinder til en supplerende undersøgelse.

Der er grund til, at enhver region og ethvert hospital får læst op på reglerne for, hvordan en screening for brystkræft hos kvinder skal forløbe.

I alt er 811 kvinder over to et halvt år blevet indkaldt efter de 14 dage, der må gå ifølge Sundhedsstyrelsen.

- Jeg synes, at reglerne og vejledningerne er ganske klare. Men vi må konstatere, at vi har set tilsvarende misforståelse tidligere, siger Leif Vestergaard Pedersen, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Derfor synes jeg, at fejlen giver anledning til, at regionerne og hospitalerne ser reglerne efter en gang til.

Af de 811 kvinder, der er blevet indkaldt for sent, har 138 af dem efterfølgende fået konstateret brystkræft, oplyser Region Syddanmark.

For de kvinder, der har fået konstateret brystkræft, er den for sene indkaldelse på mellem 1 og 37 dage.

- Det er en beklagelig fejl, der ikke må ske. Men Region Syddanmark har gjort det rigtige ved hurtigst muligt at rette op på fejlen og kontakte de berørte kvinder, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Regionen forklarer, at den har fortolket lovgivningen forkert. Dermed har den ikke overholdt ventetidsgarantien, der er på 14 dage for undersøgelse af brystkræft, efter at der er opstået mistanke efter en mammografi.

Ifølge regionen er der i de fleste tilfælde tale om forsinkelser på nogle få dage.

Derfor er de fleste forsinkelser formentlig så små, at de ikke har haft betydning for behandlingen af de kvinder, der har fået konstateret kræft.

Kun i de få tilfælde, hvor der er gået over 30 dage, kan det potentielt have haft en effekt for behandlingen.

- Derfor er det en fejl, der formentlig har meget beskeden effekt for patienterne. Hvis nogen overhovedet, siger Leif Vestergaard Pedersen.