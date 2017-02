Patienter ansætter overlægerne på sjællandsk hospital

Det skriver TV2.

Mediet har talt med 70-årige Jonna Kielstrøm. Hun er én af de seks patienter og pårørende, der foreløbigt har søgt om og er blevet godkendt til at sidde i ansættelsesudvalget på hospitalet.

Hun har været med til at interviewe tre ansøgere.

- Det har været meget spændende. For mig har det været forfærdelig vigtigt at vælge nogen, som ikke blot har en fantastisk faglig dybde, men også har den menneskelige del, siger hun til TV2.

Sjællands Universitetshospital, der tidligere hed Køge og Roskilde Sygehus, er det første sted i landet, hvor man har indført, at patienter og pårørende sidder med til ansættelsessamtalerne.

Det skyldes ifølge hospitalets vicedirektør, Beth Lilja, at man vil sikre sig, at man ansætter personer, der kan være der for patienter og pårørende.

Patienterne i ansættelsesudvalgene er udvalgt blandt personer, som allerede er aktive i hospitalets patientforum.

Eneste yderligere krav til patienterne er, at de skal kunne se ud over deres eget sygdomsforløb, og at de tidligere i deres karriere selv har været med til ansættelsessamtaler.

Når hospitalet ansætter ledere og mellemledere, kan der være op til otte forskellige deltagere foruden kandidaten.

Den pårørende eller patienten, der deltager i samtalen, har lige så meget at skulle sige som de øvrige deltagere i ansættelsessamtalerne.