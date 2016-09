Patienter: Lægetjek på sygehuse er nødvendig nytænkning

Regioner skal have kunne tænke i alternativer for at finde løsninger på lægemangel, mener Danske Patienter.

Derfor må man også være åben for, at der tænkes i alternativer, mener man i Danske Patienter.

Det går ikke, at der findes områder i Danmark, hvor det ikke er muligt at bestille en tid hos lægen, fordi manglen på læger har ført til tomme lægepraksisser.

Derfor har de heller ikke umiddelbart noget at indvende imod et forslag fra Region Nordjylland, der ønsker at lave lægeklinikker på sygehusene, hvor almen medicinere skal varetage en del af lægetjekkene for de praktiserende læger.

- Det der er vores udgangspunkt, er at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge, og det har de ikke i dag.

- Derfor er vores synspunkt det, at der hvor vores nuværende system, ikke kan sikre det, der skal vi være åbne over for andre løsninger, siger formand for Danske Patienter, Camilla Hersom.

Hun understreger, at det ikke betyder, at Danske Patienter går ind for at sløjfe de almene lægepraksisser. Men det nytter heller ikke noget at holde fast i systemet, i de dele af landet, hvor det ikke fungerer.

- Vi ved, at det særligt er i yderområderne, der er nogle problemer. Der synes vi, at det er ganske positivt, hvis man giver regionerne nogle muligheder for at tænke i alternativer, siger hun.

Det er formanden for Region Nordjylland, Ulla Astman (S), som står bag forslaget, om at oprette offentlige lægeklinikker placeret på sygehusene.

Samtidig vil regionen oprette attraktive kombistillinger som halvt praktiserende læge og halvt sygehuslæge for at lokke nyuddannede læger til yderområder.

Det vil ifølge regionen give patienterne kortere og mere sammenhængende behandlingsforløb, når de kan gå få meter hen ad sygehusgangen fra den praktiserende læge til røntgenlægen eller diabetessygeplejersken.

De praktiserende lægers organisation (PLO) er dog imod forslaget, som de frygter vil gå ud over fagligheden og give folk for lang til lægen.