Passager på knallert affyrer 12 skud mod gruppe som hævn

Et voldsomt skyderi i Gadelandet i Husum tirsdag eftermiddag var hævn for et skyderi tidligt om morgenen i Københavns Nordvestkvarter, mener politiet.

- Vi er ikke i tvivl om, at de to episoder hænger sammen, siger vicepolitiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet.