Besætningsmedlemmer på et SAS-fly frygtede for deres liv på grund af en litauisk passagers snak, hedder det i et anklageskrift fra Københavns Politi (arkivfoto)

Passager i SAS-fly anklages for trussel om bombe

Truende mand forlangte at få navne på besætningsmedlemmer under indflyvning til lufthavnen i Kastrup.

Mens flyet var ved at lægge an til landing i Kastrup, sagde manden flere alarmerende ting til en stewardesse - i hvert fald ifølge det anklageskrift, som er sendt til retten.

En passagers snak om at bombe SAS, mens han sad i et fly fra Shanghai, skal i den kommende uge endevendes i Københavns Byret.

- Jeg kan betale en million dollar for at bombe SAS, påstås den 50-årige mand at have sagt på engelsk.

Stewardessen blev også spurgt, om hun vidste, hvem han var, og hvad han lavede, hævdes det.

Desuden skal litaueren have bedt om at få en liste over besætningsmedlemmerne på flyet.

Situationen blev opfattet som så alvorlig, at kaptajnen valgte at orientere politiet - ligesom wi-fi-forbindelsen til flyet blev afbrudt.

Siden hændelsen har den 50-årige været varetægtsfængslet.

Han nægter sig skyldig i tiltalen, og på tirsdag skal han forsvare sig mod anklagen.

Af og til rejses der straffesager på grund af passagerers opførsel enten i selve lufthavnen eller i luften.

Sidste år blev to græske forretningsmænd således idømt fængsel i tre måneder, ligesom de blev udvist.

Ved check-in havde mændene joket med, at de havde en bombe i bagagen. Og at den ene var terrorist fra Paris.

Det var ikke meningen, at nogen skulle blive bange, sagde de - men det var netop, hvad der skete.

Terminalen blev evakueret, ligesom togdriften blev indstillet.

For fem år siden blev en estisk mand også straffet med fængsel i tre måneder. Under flyvning fra Tokyo til København talte han flere gange om en bombe, fordi han var blevet nægtet en samtale med kaptajnen.

I andre tilfælde er der afsagt domme om betinget fængsel og bøde, når ansatte i lufthavnen har følt sig utrygge på grund af folks ord om bomber.