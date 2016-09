Partifælle vil vippe kendt V-borgmester af pinden

Selv om hun fik næsten 14.000 personlige stemmer ved seneste kommunalvalg, så er børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) ikke den rette til at stå i spidsen for Venstre i København ved næste kommunalvalg.

Hvem af de to, der kommer til at stå øverst på stemmesedlen ved valget næste år, afgøres af Venstres medlemmer i København på et møde tirsdag aften.

Allerslev, der uden for kommunegrænsen formentlig bedst er kendt for sin deltagelse i TV2-programmet Vild med Dans i 2011, har været børne- og ungdomsborgmester i København siden 2013.

Før det var hun kultur- og fritidsborgmester. Men hvis afstemningen tirsdag aften ender med en sejr til hendes konkurrent, vil Allerslev ikke være at finde på Venstres liste ved valget i 2017.

- Jeg bliver ikke en del af holdet, hvis ikke man ønsker mig som spidskandidat, fastslår hun.

- Indtil den 31. december 2017 (hvor den nuværende valgperiode slutter, red.) passer jeg mit arbejde og kæmper for Venstres liberale mærkesager.

Netop kampen for de liberale mærkesager er afgørende, når Lonning-Skovgaards støtter skal forklare, hvorfor de mener, der er behov for en ny frontfigur. Allerslev har ikke formået at profilere partiets politik, lyder det.

- Pia har været god til at komme i medierne og være en profil. Man ved, at Pia er fra Venstre. Men jeg tror, at vælgerne har svært ved at pege på, hvad Venstre står for, siger formanden for Venstre i København, Lars Magnus Christensen.

Udfordreren Cecilia Lonning-Skovgaard drømmer om dengang, nuværende justitsminister Søren Pind (V) tegnede partiet i hovedstaden.

- Jeg har savnet et mere tydeligt politisk projekt, siger hun.

- Der var en gejst og en tro på tingene, da Søren Pind var i spidsen. Folk var engagerede og tog fat. Og der var en tydelighed over projektet, som gjorde at folk kunne se, hvad Venstre kæmpede for.

Allerslev afviser kritikken af ikke at have engageret medlemmerne.

- Folk må gøre op med sig selv, om det er det, en borgmester skal bruge sin tid på. Jeg har haft fokus på de politiske resultater, siger hun.