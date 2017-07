Partifælle erkender Støjberg-fejl i sag om asylpar

Det skriver Venstres menneskerettighedsordfører og medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, Jan E. Jørgensen, i et indlæg i Berlingske.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har begået fejl i sagen om den ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra ældre ægtefæller.

Men hun har erkendt fejlene, og fejlene er rettet op, skriver Jan E. Jørgensen, der er uddannet jurist.

Og Støjberg har ikke pålagt sit system at administrere ulovligt, hvilket rød blok mener.

- Jeg vil også godt sige, at jeg oprigtigt er ked af, at der tegner sig et billede af mit parti og min regering som nogen, der er ligeglade med lov og ret, når bare vi kan tælle til 90.

- Fordi det er forkert, og fordi det ville være forfærdeligt, hvis det var rigtigt, skriver Jan E. Jørgensen.

Derfor mener han, at dem, der fremsætter beskyldninger, ikke har sat sig godt nok ind i sagen. Efter hans bedste overbevisning har hun ikke brudt ministeransvarsloven.

- For der er begået fejl i denne sag, hvilket Inger Støjberg igennem 7,5 times samråd og i omegnen af 100 udvalgsspørgsmål har vedkendt sig.

- Folketingets Ombudsmand har udtalt kritik. Men fejlene er rettet op - fejlene er erkendt og beklaget - og ministeren har ikke handlet groft uagtsomt eller med forsæt, skriver han i indlægget.

Det sidste er centralt, for det er en betingelse for, at ministeransvarsloven finder anvendelse ifølge Jan E. Jørgensen.

- Og det er det afgørende for mig. Ikke om mennesker er fejlfrie, for det er ingen, men om man er villig til at erkende sine fejl. Og det har Inger Støjberg gjort i denne sag, skriver Jan E. Jørgensen.

Støjberg har allerede været i to samråd i sagen. Et tredje samråd venter efter sommerferien.