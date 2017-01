Partiernes opbakning til indsats mod Islamisk Stat krymper

For over et år siden var SF og De Radikale en del af flertallet, der vil indsætte styrker, men ikke mere.

Hidtil har De Radikale støttet den danske indsats. Men nu har partiet sagt nej til at følge regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der bakker op.

Et flertal i Folketinget har fredag nikket ja til at indsætte danske specialstyrker på landjorden i Syrien for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Vi anbefaler regeringen ikke at tage det her skridt. På trods af at vi har støttet operationerne i Irak hele vejen igennem og også det beslutningsforslag, der blev vedtaget i april, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard (R).

Hidtil har de udsendte specialstyrker opereret i Irak, hvor de har rådgivet irakiske styrker. Men fremover skal de altså kunne operere i Syrien efter ønske fra den amerikanskledede koalition, der bekæmper IS.

I april sidste år faldt SF fra, da et flertal stemte for, at Danmark skulle bidrage med fire F-16-fly - samt tre i reserve -, specialstyrker og et C-130 Hercules-fly til transport.

- Vi er meget skeptiske over for at sende specialstyrker til Syrien, som er en heksekedel af forskellige krige og interesser med mange aktører, sagde forsvarsordfører Holger K. Nielsen (SF) dengang.

I november 2015 vedtog et flertal - med De Radikale og SF - et beslutningsforslag om at bidrage med en radar med op til 30 personer som tilhørende personel.

Det nuværende mandat bygger på beslutningsforslaget fra april.

Det var det, et flertal i Folketinget gav opbakning til fredag, da regeringen havde forpligtet sig til at konsultere aftalepartierne, før man lod styrker operere i Syrien.

Men denne gang uden De Radikale og SF.

- Lige så indædt vi vil bekæmpe terrorisme, vil vi gøre det på en måde, så vi ikke fremmer ny terrorisme et andet sted. Vi skal vide, hvad vi gør.

- Indtil nu har vi haft stor succes med den strategi, vi har fulgt. Nemlig, at det er irakerne, der tager den her kamp, og at vi støtter dem fra luften og træner dem. Det er klogt, siger Martin Lidegaard.