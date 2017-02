Tidligere skatteminister Carsten Koch (S) var formand for VK-regeringens skattekommission. Den ville samlet omlægge skatter for 35 milliarder kroner. Pakken sænkede topskatten og fjernede mellemskatten. Det blev betalt af mindre rentefradrag for boligejere fra 2012 til 2019.

Partier sender lavere rentefradrag til boligejere i spil

Venstre roser Radikale og Dansk Folkeparti for at ville finansiere lavere boligskat med lavere rentefradrag.

Venstre er parat til at se på rentefradraget for at finansiere lavere boligskat. Det ser De Radikale og Dansk Folkeparti gerne for at finde penge til at finansiere lavere boligskatter og kommende ejendomsvurderinger.

- Jeg vil gerne kvittere for, at De Radikale og Dansk Folkeparti for første gang peger på en finansiering, så vi kan forhandle boligskatten på plads. Jeg håber, at Socialdemokratiet også vil fremlægge forslag, siger Jacob Jensen.

DF og R foreslår i avisen Børsen at begrænse rentefradragsretten.

Der skal således findes 32,2 milliarder kroner, når regeringen ønsker at sænke skatten for boligejere. Nogle boligejerne får også penge retur, fordi der er opkrævet for meget boligskat siden 2011.

Venstres finansordfører binder sig ikke til en bestemt model for at begrænse fradraget. Men VK-regeringens reform fra 2009 sænker allerede rentefradraget med ét procentpoint årligt fra 2012 til 2019.

- Jeg vil ikke lægge mig fast på en model. Men Venstre-regeringer har før justeret rentefradraget i en skattereform, siger Jacob Jensen.

Socialdemokratiet kommenterer først rentefradragets fremtid, når regeringen forklarer, hvordan den vil finde 32 milliarder kroner til at sænke boligskatten.

Det siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Socialdemokratiet forholder sig til rentefradraget, når trekløver-regeringen spiller ud. Der har ikke været forhandlinger. I stedet har vi haft en stor studiekreds om, hvordan man sænker boligskatten, siger Jesper Petersen.

Han kritiserer regeringen for at lurepasse om boligskatten.

- Regeringen har vundet serveretten, som statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde efter valget. Så må regeringen også serve. Så skal vi nok returnere boldene, siger Jesper Petersen.

I sin 2025-plan ville Socialdemokratiet bruge 30 milliarder kroner på tryghed for boligejerne fra 2017 til 2025. Pengene skulle fastholde skattestoppet for ejendomsværdiskatten efter 2020 og bevare rentefradraget.