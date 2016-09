Partier presser på for kommissionsundersøgelse af Skat

Men mens skatteminister Karsten Lauritzen (V) foretrækker en advokatundersøgelse med det argument, at det vil være det hurtigste, så taler både De Radikale og Dansk Folkeparti for en undersøgelseskommission.

Det er et mysterium og en skandale, hvordan Skat kunne blive franarret 12,3 milliarder kroner, uden at det blev opdaget. Det mysterium vil et flertal på Christiansborg gerne til bunds i.

En undersøgelseskommission kan indkalde vidner til forhør, hvor de har mødepligt, lyder et af hovedargumenterne.

- Det har både de medarbejdere, det drejer sig om, men også den danske offentlighed en klar interesse i, siger skatteordfører Martin Lidegaard (R).

- Hvis det eneste argument for, at det skal være en advokatundersøgelse, er, at det skal gå hurtigt, så synes jeg, det er et dårligt argument. Det vigtigste er, at vi får det hele udboret, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

- Vi må drøfte, om der er nogle knapper, vi kan skrue på, så vi kan få bragt tiden ned. For jeg har heller ikke interesse i, at det skal tage fire år, siger han.