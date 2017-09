Partier ønsker mere assimilation blandt indvandrere

Som eksempel fik Venstres Søren Pind og Bertel Haarder en del kritik for at udtrykke et ønske om "demokratisk assimilation" i 2011.

Det har i politiske kredse længe været kontroversielt at tale om, at indvandrere skal assimilere sig.

Men nu argumenterer både Konservative og Socialdemokratiet for assimilation. Begge partier kritiserede ellers Pind i 2011.

I et interview i Jyllands-Posten onsdag argumenterer historiker Uffe Østergård for, at man skal turde tale om og kræve assimilation af indvandrere både demokratisk og delvist kulturelt.

Både De Konservatives integrationsordfører, Naser Khader, og Socialdemokratiets Mattias Tesfaye erklærer sig enig med historikeren.

De forklarer til Jyllands-Posten, at de har ændret syn på, hvorvidt man skal kræve assimilation af indvandrere.

Tesfaye mener, at assimilation er nødvendig for at bekæmpe parallelsamfund.

Han siger som eksempel, at der visse steder er problemer med forældre, der vil bestemme, om deres døtre har kærester.

- De piger har vi politikere ikke været gode nok til at bakke op. I dag står vi et sted, hvor vi må beslutte os for, hvem vi holder med. Det er en ideologisk kamp om, hvilke værdier vi mener, at vi skal leve efter i det danske samfund, siger han til avisen.

I 2011 sagde Mette Frederiksen, der nu er formand for Socialdemokratiet, at Søren Pinds udtalelser om assimilation "ikke gavner Danmark".

Naser Khader sagde dengang, at han ville give Søren Pind tid til at blive klogere. Men nu går Khader selv ind for assimilation, skriver Jyllands-Posten.