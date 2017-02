Partier lover post og pakker til alle dele af landet

- Vi er enige om at finde en løsning, der bevarer befordringspligten, så der kommer breve og pakker rundt til alle dele af landet, siger postordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Befordringspligten betyder, at PostNord skal stille et landsdækkende net af postkasser til rådighed, og at der skal bringes post ud i alle egne af landet.

Tidligere på måneden fremlagde PostNord regnskab, og særligt i den danske del af forretningen fosser milliarderne ud.

Det dårlige regnskab fik den svenske erhvervsminister til at snakke om en skilsmisse mellem den svenske og danske del.

Den svenske stat ejer 60 procent af PostNord, mens den danske stat ejer de resterende 40 procent.

Transportministeriet er sammen med eksterne rådgivere i gang med at efterprøve den plan, som PostNord selv har fremlagt.

- Som led i dette drøfter vi også med de svenske medejere, hvordan vi som ejere forholder os til PostNords situation, siger Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

- Der foreligger endnu ikke endelige konklusioner, ligesom dialogen med de svenske medejere stadig er i proces, så det er for tidligt at pege på konkrete løsninger.

Ministeren opfordrer samtidig til, at man "afholder sig fra at drage forhastede konklusioner om PostNords fremtid":

- Postområdet er fuldt liberaliseret i Danmark og i EU, så det er ikke en option at sætte PostNord på finansloven. Der er behov for at analysere situationen grundigt, før der kan tages stilling til, hvordan denne alvorlige situation skal håndteres.

Hverken S eller DF vil svare på, om de er villige til at skyde penge i PostNord for at få selskabet på ret køl.

- At sætte beløbsstørrelser på kan vi simpelthen ikke, før vi får vendt de mulige løsningsforslag til at gøre det mere strømlinet og levedygtigt, siger postordfører Henrik Brodersen (DF).

En del af PostNords udfordring er, at danskerne sender endnu færre breve end ventet.

Den svenske erhvervsminister har bestilt en undersøgelse, der skal kortlægge forholdene i PostNord. Svaret forventes klar indenfor en måned.