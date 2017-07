Partier kræver skærpet kontrol i danske lufthavne nu

De vil have regeringen til at indføre EU's skærpede grænsekontrol allerede nu i stedet for at vente til 7. oktober. Det skriver Jyllands-Posten.

Den øgede kontrol skal sikre systematisk tjek af passet blandt danskere og andre EU-borgere, som rejser ind og ud af Schengen-området.

Målet er at få fat i de mennesker, der rejser hjem efter at have deltaget i kampe for Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak.

IS er lige nu under hårdt pres på slagmarken. Det betyder ifølge partierne, at krigerne flygter og vender hjem til Danmark.

Hos De Konservative opfordrer retsordfører Naser Khader til, at regeringen tager tunge midler i brug for at skærpe kontrollen med det samme.

- Vi kan ikke vente tre måneder. Vi skal i gang med den skærpede kontrol nu. Det handler om landets sikkerhed, siger han til Jyllands-Posten.

Han foreslår, at regeringen sætter militæret ind som assistance, hvis der mangler kræfter til at løfte kontrolopgaven i Københavns Lufthavn.

Og på trods af protester fra lufthavnen mener retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF) også, at der godt kan findes en løsning for at øge kontrollen med det samme.

Han kritiserer regeringen for ikke for længst at have begyndt arbejdet med at stramme kontrollen i Københavns Lufthavn.

Spørgsmål: Hvad skal der så gøres, når du siger, de har sovet i timen? Så er det vel ikke muligt nu at få øget grænsekontrol?

- Det er en skal-opgave, det er ikke en kan-opgave, siger han.

- Det skal vi have løst, om det så betyder, at man må stå derude og fysisk kontrollere, når flyene kommer ind, eller at køerne, hvor vi allerede kontrollerer, bliver længere.

Andre EU-lande indførte allerede den øgede grænsekontrol i april. Presset i lufthavnene blev dog for stort for Grækenland, der har måtte udskyde indførelsen til oktober.