Thyra Frank skal nu redegøre for, om hun kopierede andre plejehjems arbejdspladsvurderinger, da hun var forstander for plejehjemmet Lotte. Foto: Scanpix/Emil Hougaard

Partier kræver redegørelse om muligt snyd fra Thyra Frank

DF og S vil have Thyra Frank til at redegøre for arbejdspladsvurderinger i hendes tid som forstander.

Danmark - 19. januar 2017 kl. 14:51

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet går sammen om at kræve en redegørelse fra ældreminister Thyra Frank (LA). Det er Thyra Franks udtalelser om, at hun i sin tid som plejehjemsforstander kopierede lovpligtige arbejdspladsvurderinger - APV'er - fra et andet plejehjem, hun nu skal redegøre for.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, vil have et endegyldigt svar på, hvad der skete på plejehjemmet. - Den her sag har fået lov at fylde alt for meget og står i vejen for reelt politisk arbejde. Nu må vi en gang for alle finde ud af, hvad der er op og ned, siger han. Citaterne om de kopierede APV'er stammer fra Thyra Franks bog "Livsglæde og Stjernestunder", der blandt andet omhandler hendes tid som plejehjemsforstander på plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. Kravet om en redegørelse stilles i en række udvalgsspørgsmål, som ældreordførerne Astrid Krag (S) og Jeppe Jakobsen (DF) torsdag stiller til ministeren. - Hvis hendes udtalelser står til troende, så har vi et alvorligt problem. Man kan ikke bare gradbøje loven. Hvis man er utilfreds, må man forsøge at ændre den. Indtil da må man rette sig efter reglerne, siger Jeppe Jakobsen. Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, har beskyldt Astrid Krag for at køre en hetz mod ældreministeren på grund det store fokus på hendes arbejde som plejehjemsforstander. Men Jeppe Jakobsen mener ikke, folketingsmedlemmerne går for hårdt til ministeren. - Man går ikke hårdt til en minister, fordi man gerne vil have en afklaring af ministerens holdning til de ansattes arbejdsmiljø på hendes område, siger han. Torsdag er ældreministeren også kaldt i samråd af SF's Kirsten Normann Andersen om økonomien på plejehjemmet Lotte, og om der bør tilføres flere penge til ældreområdet generelt.