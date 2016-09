SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, vil have Forsvarets Auditørkorps til at undersøge et angreb i Syrien, hvis det viser sig, at Danmark har været med til ved en fejl at bombe syriske soldater.

Partier kræver grundig dansk undersøgelse af Syrien-angreb

Sådan lyder det fra SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, efter meldingen om, at danske tropper har deltaget i et formodet fejlangreb i Syrien.

- Hvis vi er med i fejlbombningerne, er det ikke nok at lade amerikanerne gøre det, så skal vi også selv undersøge det. Det er en typisk opgave for Forsvarets Auditørkorps at undersøge denne slags sager for at se på, om reglerne er overholdt, siger ordføreren.

Forsvarets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Opfordringen til en undersøgelse kommer, efter at danske kampfly lørdag var med i et angreb i Syrien. Det formodes, at den amerikanskledede koalition ramte en syrisk militærposition ved en fejl og dræbte over 60 syriske soldater.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kalder også på en uvildig undersøgelse af forløbet.

- Det sker desværre alt for ofte, at fejlbombninger kun bliver undersøgt i en intern militærundersøgelse, og det er ikke godt nok, siger Eva Flyvholm.

Ifølge forsvarsminister Peter Christensen (V) undersøges hændelsen, og det danske forsvar skal bidrage til undersøgelsen. Han udtaler, at det er for tidligt at bede om en uvildig undersøgelse.

- Koalitionen vil nu undersøge, hvad der er op og ned i denne sag, og få afklaret, om det er rigtigt, at vi har ramt andre mål end Islamisk Stat og i dette tilfælde syriske soldater, siger ministeren.

Henrik Dam Kristensen, der er forsvarsordfører hos Socialdemokraterne, lægger ligesom ministeren vægt på, at det først skal bekræftes, at der er tale om et fejlangreb.

- Nu skal vi starte med at finde ud af, hvad der er sket. Når vi har det, skal vi selvfølgelig have en diskussion om, hvordan vi sikrer, at det ikke sker i fremtiden.

- Hvordan sådan en undersøgelse i givet fald skal foranstaltes, kan jeg ikke svare på her og nu, men det skal selvfølgelig undersøges ordentligt og uvildigt, siger ordføreren.