Med socialminister Karen Ellemann (V) i spidsen har regeringen netop indledt politiske forhandlinger om sikkerheden på landets botilbud. Der lægges op til, at der bruges 300 millioner kroner over fire år på at forbedre sikkerheden.

Partier kræver granskning af voldtægter på bosteder

- Jeg er meget bekymret over, at der også har været omfattende problemer med seksuelle forbrydelser.

- Det vil jeg bede ministeren undersøge til bunds, så vi kan få et overblik over, om der generelt er store problemer med seksuelle forbrydelser, siger SF's socialordfører Trine Torp.

DF's socialordfører Karina Adsbøl er enig.

- Det er vigtigt at kende omfanget, så vi kan forebygge og skærme de beboere, der er i risiko for at blive udsat for voldtægt af andre medbeboere, siger hun.

- Netop det her område ønsker vi skal indgå i de politiske forhandlinger, derfor er det også vigtigt at få et overblik, siger Karina Adsbøl.

På bostedet Lindegården har personalet siden 2014 anmeldt mindst seks voldtægter af psykisk syge mænd og kvinder begået af andre beboere.

På Ringbo er der registreret otte anmeldelser siden 2009. På Saxenhøj er der registreret to voldtægtsanmeldelser siden 2014.

Alle tre bosteder har oplevet, at medarbejdere er blevet dræbt inden for de seneste år.

Socialminister Karen Ellemann (V) og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fremlagde i sidste uge et bud på en ny boform, som skal skabe større sikkerhed for både de ansatte og beboere.

- Et nyt botilbud gør det ikke alene, derfor har vi også taget en række andre anbefalinger med i vores udspil, som handler om at blive bedre til det forebyggende arbejde, siger Karen Ellemann.