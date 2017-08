Partier er klar til mindre bandeafsnit i fængsler

Bandeafsnittene i fængslerne er for store. Det gør bandemedlemmerne for stærke, at de sidder sammen med mange fra deres egne grupper, når de sidder inde.

Det forslag tager såvel Socialdemokratiet som Venstre vel imod.

- Vi skal stresse banderne både inden for og uden for fængslet. Det er ikke meningen, at de skal hygge sig i flere år i dårligt selskab, siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, mener, at det er en rigtig god idé at lytte til Fængselsforbundet.

- Det absurde er, at pengene er der. Vi indgik en flerårsaftale for Kriminalforsorgen for fem år siden. Imens den har kørt, er der blevet færre indsatte i landets fængsler, siger hun.

- Det undrer os meget, at både den forhenværende og nuværende justitsminister ikke udnytter rammen til Kriminalforsorgen fuldt ud, siger Trine Bramsen.

Aftalen om Kriminalforsorgen skal snart genforhandles.

- Der er det vigtigt, at antallet af fængselsbetjente per indsat stiger, siger Trine Bramsen.

- De, der sidder inde, er blevet grovere. Derfor skal der bruges flere hænder. Særligt hvis man skal have dem ud af kriminalitet.

Flerårsaftalen om Kriminalforsorgen er fra 2012. Den blev indgået mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative.

Preben Bang Henriksen vil drøfte med Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, hvorfor man ikke bare her og nu opdeler bandeafsnittene i mindre enheder, når nu det tilsyneladende er en god idé.

- Det er helt uhørt, at man får lov at lave planlægning i fængslet. Det skal slutte, fastslår Preben Bang Henriksen.