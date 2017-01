Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er klar til at præsentere en politisk aftale, der gerne skal gøre det nemmere og billigere at skifte realkreditinstitut. Arkivfoto.

Bred aftale skal gøre det billigere at skifte realkredit

En politisk aftale, der skal gøre det lettere at skifte realkreditinstitut, præsenteres torsdag eftermiddag.

Aftalen kommer, efter at et ekspertudvalg i september præsenterede otte anbefalinger. De skulle sikre mere mobilitet og gennemsigtighed på realkreditmarkedet.

Der var ret bred politisk enighed om syv af udvalgets otte anbefalinger. Men ét spørgsmål delte partierne.

Nemlig om institutterne fortsat skal have lov til først at opkræve kursskæring og kurtage, hvis kunderne vil skifte realkreditinstitut efter varslede prisstigninger.

Det skal de ikke, lød eksperternes anbefaling. Men realkreditsektorens repræsentanter i udvalget var uenige i netop den anbefaling.

Finansrådet kaldte den vidtgående. Den var et indgreb i den frie prisdannelse, mente organisationen.

Troels Lund Poulsen (V) var erhvervs- og vækstminister dengang. Han ville ikke umiddelbart sige ja eller nej til lige netop den anbefaling.

Heller ikke Socialdemokratiet tog stilling med det samme. Partiet ville afvente de videre forhandlinger, lød det.

Brian Mikkelsen selv, der dengang var De Konservatives erhvervsordfører, var til gengæld klar i mælet.

- Som lovgivere skal vi ikke blande os i den fri prisdannelse. Det koster jo penge at omlægge obligationslån, sagde han.

Liberal Alliance var kritisk over for alle udvalgets otte anbefalinger. Men forbuddet mod kursskæring og kurtage var den værste, lød det fra erhvervsordfører Joachim B. Olsen.

- Det kan vi på ingen måde støtte. Det er en farlig vej at gå. Det er jo omkostninger, der er forbundet med handel, og det vil i sidste ende ramme forbrugerne, sagde han.

De Radikale og SF talte derimod for at indføre alle otte anbefalinger.

- Det skal være så let og billigt som muligt at skifte realkreditinstitut, hvis man oplever, at bidragssatsen stiger, sagde erhvervsordfører Ida Auken (R).

- Hvis den ene part i en aftale laver om på vilkårene i en aftale, så skal den anden part have mulighed for at komme ud.

Ifølge Ritzaus oplysninger er det endt med en bred aftale, der rækker helt til SF.