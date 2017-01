Parkeringschefer: Ankenævn bør også gælde kommuners p-bøder

Hvis en bilist mener at have fået en uretfærdig parkeringsbøde fra et privat parkeringsselskab, er den eneste klagemulighed at gå gennem retssystemet. Men fremover skal selskaberne drive et uvildigt klagenævn, mener et flertal på Christiansborg. Arkivfoto.

Foto: Scanpix/Jens Nørgaard Larsen