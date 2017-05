Parken-sag om kursfup kommer ikke i Højesteret

Procesbevillingsnævnet afviser at lade Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup - de to tidligere Parken-topfolk - føre sag om kursmanipulation til Højesteret.

Det oplyser Andro Vrlic, forsvarer for Jørgen Glistrup.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, for jeg mener, at der var en række punkter, hvor det kunne have været interessant at få Højesterets stilling til landsretssagen. Det får vi så ikke, men det er jo sådan, at systemet er skruet sammen, siger han.

Tidligere Parken-formand Flemming Østergaard og tidligere Parken-direktør Jørgen Glistrup fik i Østre Landsret hver halvandet års fængsel for grov kursmanipulation i forbindelse med Parkens handel med egne aktier i en periode i 2007 og 2008.

Samtidig får Flemming Østergaard konfiskeret ni millioner kroner, mens Jørgen Glistrup får konfiskeret 800.000 kroner.

De to havde nægtet sig skyldige.

Ifølge advokaten har afsoningen af dommen til de to tidligere direktører været sat i bero, mens Procesbevillingsnævnet behandlede sagen.

Men med onsdagens afgørelse vil de ifølge advokaten formentlig blive indkaldt til et åbent fængsel.

Typisk vil der gå nogle måneder, og så skal man påbegynde sin afsoning, siger Andro Vrlic.