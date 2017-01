Justitsminister Søren Trump Poulsen (K) kæmper for at finde en placering til den nye politiskole.

Papes hovedpine om politiskole er nybyggeri eller ej

Justitsministeren får umiddelbart svært ved at trumfe et nybyggeri igennem omkring politiskolen i Vestdanmark.

Men Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stritter imod. Folketingets to største partier siger nej til et nybyggeri. Politiskolen skal oprettes i en eksisterende bygning, mener de.

Og derfor hjælper det ingenting, mener DF og S, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er parat til at droppe Herning som adresse, men fastholder, at politiskolen skal være et nybyggeri.

Justitsministeren ønsker fredag ikke over for Ritzau at svare på, hvad han synes om den melding fra DF og S.

- Jeg ser frem til, at forligskredsen mødes på mandag, skriver Pape i en skriftlig kommentar og henviser til, at partierne mødes mandag for at komme videre med forhandlingerne.

Tidligere på ugen kritiserede både DF og S Søren Pape Poulsen for at være helt tavs omkring politiskolen. Ikke siden 9. december sidste år har der været officielle forhandlinger.

Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget og blev enige om den nye politiskole.

Umiddelbart er der lagt op til tunge drøftelser på mandag. Ifølge DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen, er det ikke Herning, der er noget i vejen med.

- Vi er græskkatolske med, om politiskolen kommer til at ligge i den ene by eller den anden by.

- Det vigtigste for os har været at finde en løsning i eksisterende bygninger, så vi hurtigst muligt og til en fornuftig økonomi kan komme i gang med at uddanne de mange ekstra betjente, som dansk politi har hårdt brug for, sagde han torsdag aften.

Omtrent samme melding kommer fra Socialdemokratiet, hvor retsordfører Trine Bramsen også vil have en hurtig løsning i en eksisterende bygning.

- Vi ønsker, at vi bruger en af de næsten 40 rigtig gode og solide bygninger, som ligger rundt omkring i det vestlige Danmark, sagde hun tidligere fredag.