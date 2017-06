Pape vil smide hjemløse fra teltlejre helt ud af kommunen

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere varslet, at han vil give politiet mulighed for at bruge zoneforbud mod teltlejrene.

Nu bliver han konkret på dato og omfang: Fra 1. juli skal politiet kunne bruge zoneforbud til at bortvise personer fra "utryghedsskabende lejre".

I førstegangstilfælde vil zoneforbuddet være på 400 meter fra det område, hvor der har været en lejr. Anden gang på 800 meter.

Men regeringen vil i næste folketingssamling gå endnu videre. Her vil justitsministeren fremsætte et lovforslag, som skal gøre det muligt for politiet at forvise personer fra en hel kommune:

- Vi har de seneste måneder oplevet store problemer med tilrejsende udenlandske hjemløse, som kommer hertil og slår sig ned i utryghedsskabende lejre, siger Søren Pape Poulsen i sin tale på Folkemødet søndag.

- Siden 1. april har politiet skredet konsekvent ind og ryddet 23 lejre. 14 personer er blevet udvist. Det er positivt.

- Men hvis vi skal lejrene til livs, skal politiet have endnu flere redskaber. Jeg vil sørge for, at politiet inden for de næste uger får mulighed for at bruge zoneforbud mod lejrene, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

- De personer, der laver de her utryghedsskabende lejre, kan se frem til at blive bortvist.

Som justitsminister har han beføjelse til at ændre en bekendtgørelse, der gør det muligt inden for de kommende to uger at indføre zoneforbuddet på henholdsvis 400 og 800 meter.

Men der skal et lovforslag til for at udvide zoneforbuddet til en hel kommune. Det lovforslag kan tidligst fremsættes i næste folketingssamling til efteråret.

En del udenlandske hjemløse tjener penge ved at samle flasker, tigge og begå kriminalitet i København. Det har ført til et stigende antal politianmeldelser fra indbyggere, der har følt sig utrygge.

Det skal lovforslaget ændret på:

- Slår de eksempelvis lejr i København, så vil politiet rydde den, og så er det helt ud hovedstaden. Det vil for alvor få skovlen under problemet og vinde trygheden tilbage hos de lokale beboere, siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministerens udspil kommer blot få dage efter, at et flertal i Folketinget bestående af regeringen samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti onsdag skærpede straffen for tiggeri.

Tidligere udløste tiggeri først en advarsel og ved gentagne tilfælde syv dages betinget fængsel for at bede fremmede om penge.

Efter lovændringen i denne uge får man fra start to ugers ubetinget fængsel, hvis tiggeriet er foregået på bestemte steder. Det er i gågader, ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler.