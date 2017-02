Pape vil se nærmere på straf efter høj bøde i blotter-sag

En mor fik en bøde for at dele billede af en blotter, der slipper langt billigere. Underligt, mener minister.

Der er allerede sat gang i en kortlægning, der skal undersøge politiets møde med borgerne for at finde ud af, om der er behov for nye initiativer til at forbedre indsatsen.

En mand har fået en bøde på 2500 kroner for at blotte sig for to små piger, mens den ene af de forurettedes mor fik en bøde på 5000 kroner for at dele et billede af gerningsmanden. Det skriger til himlen, mener ministeren.

- Det taler næsten for sig selv, for det ser selvfølgelig mærkeligt ud, at den mest alvorlige forbrydelse får den mildeste straf. Det skal vi have kigget nærmere på - ingen tvivl om det, skriver justitsministeren på Facebook.

I august sidste år blottede manden sig for to små piger.

Moren til den ene af pigerne delte et overvågningsbillede af gerningsmanden på sin Facebook-side og måtte indkassere en dobbelt så høj bøde som manden. Det har vakt opsigt.

Gerningsmanden blev kort efter offentliggørelsen af billedet pågrebet i en civil anholdelse, fordi to taxachauffører havde set hendes opslag og slået alarm.

Moren henviser selv til, at hun følte, at politiet ikke tog sagen alvorligt. Derfor tog hun selv affære.

- Jeg kan godt forstå, at man kan blive frustreret, hvis man sidder inde med bevismateriale, for eksempel fotos eller videoer, som man måske oplever, at politiet ikke anvender i sin efterforskning.

- Når vi ser ud i fremtiden og på den teknologiske udvikling, må vi også forvente, at det her kun bliver et endnu mere centralt spørgsmål, skriver Søren Pape Poulsen.

Han uddyber, at regeringen også vil se på, hvordan politiet anvender foto- og videomateriale.