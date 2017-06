Pape vil have mere overvågning i Vollsmose

Det sker i forlængelse af, at PostNord midlertidigt har valgt at standse uddelingen af post i bydelen.

Og det skal der gøres noget ved, lover justitsministeren. Blandt andet fortæller han, at bydelen nu skal overvåges langt mere.

- I morgen tidlig mødes politiet med de medarbejdere i PostNord, der kører post i Vollsmose til en samtale, og de får udleveret et direkte nummer til dem, der patruljerer døgnet rundt derude, siger han.

- Derudover har jeg bedt Fyns Politi om at sætte langt flere tryghedsskabende kameraer op. Og så er der jo 16 folk ansat i politiet i Vollsmose. Det er mange, men det her giver anledning til at se på, om der skal være flere.

På mødet onsdag deltager politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, Fyns Politi, Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og repræsentanter for PostNords ledelse.

Søren Pape Poulsen understreger, at han som justitsminister ikke kan leve med, at der er dele af Danmark, hvor postbude ikke tør bevæge sig ind.

- Banderne kommer ikke til at bestemme, hvordan der skal være i Vollsmose. Jeg kommer aldrig til at give op over for de her typer, siger han.

Ministeren lover en strategi for den omdiskuterede Odense-bydel på linje med Christiania-strategien, der blev brugt i kampen mod handlen med hash i fristaden.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilke initiativer der vil blive iværksat.

PostNord håber at kunne uddele post i Vollsmose fra onsdag. Det var to hændelser i sidste uge, der fik selskabet til at holde sig væk fra bydelen.

Her blev der blandt andet begået indbrud i en postbil, og to postbude blev truet og chikaneret.