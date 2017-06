Pape vil have kriminelle mellem 12 og 17 år på ret kurs

- Vi ved jo desværre, at mange hårdkogte er startet i det små.

- En indsats mod ungdomskriminalitet er derfor en måde at få "lukket for hanerne" til blandt andet rocker- og bandemiljøet og de mere ekstremistiske miljøer, siger Pape.

- Vi skal sikre os, at disse miljøer ikke ender med at udgøre det tilhørsforhold, mange af de her udsatte unge i bund og grund savner og mangler.

- Og vi skal sikre os, at den enkelte unge får robustheden og modstandskraften til at modstå skruppelløse typer, som forsøger at rekruttere til deres tarvelige og kriminelle fællesskab.

- Det ansvar skal vi tage på os og tage seriøst. Det ansvar tager jeg på mig og tager seriøst, siger den konservative formand.

Helt specifikt skal indsatsen rettes mod de unge mellem 12 og 17 år, lyder det fra Pape.

- Vi skal turde spørge os selv, hvad det er, der mangler i forebyggelsen af ungdomskriminalitet i dag.

- Jeg har selv som tidligere folkeskolelærer og SSP-medarbejder set, hvordan det at komme ud i kriminalitet kan bringe et ungt menneske ind på en forkert livsbane.

- Det kan have store konsekvenser for den unge hele livet, ligesom det har store konsekvenser for samfundet, siger Pape.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at der er en mærkbar konsekvens, når unge begår noget kriminelt, så de forstår, at man må stå til ansvar for sine handlinger.

- Jeg vil gerne understrege, at det også er vigtigt - og en af mine hovedprioriteter - at vi rækker en hånd ud til de her unge mennesker.

- Hjælper dem tilbage til fællesskabet. Det er denne kærlige, men konsekvente tilgang, der skal bære den ungdomskriminalitetsreform, jeg snart lægger frem, siger Pape.

Han understreger, at det ikke handler om at sende børn i fængsel.

- Vi skal for eksempel sikre os, at myndighederne arbejder bedre sammen for at hjælpe de unge, der er på vej ind på en kriminel løbebane.

- Det handler ikke om at sende børn i fængsel. Det handler om at sætte tidligt og effektivt ind, så unge mennesker ikke havner på samfundets skyggeside.