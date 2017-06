Pape vil forbyde forsvarsadvokaters gaver til indsatte

Meldingen kommer, efter at flere medier har berettet om episoder, hvor forsvarsadvokater har uddelt diverse gaver til deres klienter og klienternes familier.

- Reklametøj og gaver til indsatte klienter og deres pårørende hører ingen steder hjemme i et retssamfund som vores.

- De historier, som har været fremme, har tegnet et billede af brodne kar i branchen, som har udnyttet forholdet mellem forsvarer og klient for egen vindings skyld, siger Pape i en pressemeddelelse.

Ifølge Pape er det forsvarsadvokatens opgave at forsvare sine klienter i straffesager. Derfor er det afgørende, at advokatens arbejde ikke påvirkes af uvedkommende interesser, lyder det fra justitsministeren.

Pape vil iværksætte tre tiltag: Der skal være et forbud mod at give gaver og reklametøj til indsatte, der skal være et forbud mod reklametøj i fængslerne, og der skal iværksættes en ekstern undersøgelse af problemet.

I dag må indsatte ikke bære tøj, der kan virke som en magtdemonstration over for andre. Det kan være veste med rygmærker for eksempel. Pape vil ændre reglerne, så de også omfatter reklametøj.

Advokatrådet er ligeledes klar til at tage et opgør med forsvarsadvokater, der uddeler gaver til indsatte og deres pårørende.

End ikke en kuglepen eller en lighter skal der fremover gives, siger Advokatrådets formand, Peter Fogh, mandag til Berlingske.

- Selv en lighter går ikke. Begynder vi at sige, at det kun er større ting, det drejer sig om, vil det hele tiden blive til et spørgsmål om omfang.

- Det er nu på et niveau, der er uacceptabelt. Det virker helt forkert. Derfor vil vi have et klart forbud.

- Det skal skrives ind i de advokatetiske regler. Men det mest effektive vil være en ændring af lovgivningen, så det bliver ulovligt, og det vil vi arbejde for, lyder det fra formanden.

Tirsdag skal Pape i samråd om emnet. Initiativerne vil blive behandlet i den kommende folketingssamling, oplyser Justitsministeriet.