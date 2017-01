Artiklen: Pape venter med at rette ind over for EU-dom om masselogning

EU-dom om logning kan gøre livet lettere for grove kriminelle og terrorister, påpeger Justitia-direktør.

I en udtalelse til Politiken kommenterer han for første gang på dommen.

Det spørgsmål udskyder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) at komme med et svar på.

Hvilke konsekvenser vil en afgørelse fra EU-Domstolen om lagring af teleoplysninger have for dansk lovgivning?

- Det siger sig selv, at Danmark - ligesom de andre EU-lande - hurtigst muligt skal tage stilling til, hvilke konsekvenser dommen bør have for indretningen af de nationale regler om logning.

- Vi vil dog ikke ophæve de gældende regler - og dermed fratage politiet et centralt værktøj til bekæmpelse af grov kriminalitet - før vi har et nyt system på plads.

EU-dommen blev afsagt kort før jul. Den betyder, at masselogning skal "begrænses til det strengt nødvendige".

I Danmark har teleselskaber pligt til at gemme alle oplysninger om samtaler, samt hvilke telemaster samtaler via mobiltelefon er gået igennem.

Politiet kan dermed ved hjælp af en dommerkendelse få at vide, hvem en mistænkt person har talt med, samt hvor den mistænkte opholdt sig under samtalen.

Både dansk politi og efterretningstjeneste har udtalt, at oplysningerne er vigtige redskaber i forbindelse med efterforskning af forbrydelser og terrorangreb.

I sin udtalelse til Politiken fastslår justitsministeren desuden, at "dansk politi skal have de redskaber, der skal til for at sikre vores tryghed og sikkerhed".

Ifølge Jacob Mchangama, direktør i den juridiske tænketank Justitia, kan EU-dommen komme til at gøre livet lettere for grove kriminelle og terrorister.

Justitia har sammen med andre juridiske eksperter været betænkelig ved opbevaringen af danskernes teleoplysninger.

Regeringen har dog ifølge direktøren mulighed for at sikre, at eksempelvis teleoplysninger fra personer med forbindelse til organiseret kriminalitet og terrormistænkte fortsat kan logges.

- Når der så opstår en konkret mistanke mod en af disse personer, så kan politiet med en dommerkendelse få adgang til de oplysninger, siger Mchangama til Politiken.

- Der er også den mulighed, at man forsøger at fortolke afgørelsen, så man for eksempel fortsat opbevarer oplysninger om lokaliteten.

- Så man med dommerkendelse kan se, hvem der har opholdt sig i et bestemt område i et bestemt tidsrum, uden at man kan se, hvem de har talt med eller blot ringet op til.