Pape varsler håndfast udspil mod unge kriminelle

Her efterlyste DF-ordføreren svar på, om regeringen snart kommer med udspillet. Og om det vil indeholde sænkelse af den kriminelle lavalder fra de nuværende 15 år.

Det vil Søren Pape Poulsen (K) ikke afsløre på samrådet. Men det ligger mellem linjerne, at den kriminelle lavalder ikke bliver sænket:

- Målet er at få unge ud af kriminalitet, ikke at sætte børn i fængsel, siger Søren Pape Poulsen.

Han fastslår dog samtidig, at udspillet vil være "håndfast", og det skal sikre, at unge mærker en konsekvens, så snart de bevæger sig ud i kriminalitet.

- Vi arbejder mod at lave et helt nyt system for unge kriminelle. Og det skal også gælde for unge under 15 år.

- De 12-17-årige skal ansvarliggøres, så de forstår, at kriminalitet har konsekvenser. Der skal sættes tidligt og håndfast ind, fordi vi ofte ser, at det, der begynder i det små, senere kan føre til omfattende kriminalitet, siger Søren Pape Poulsen.

Peter Kofod Poulsen kvitterer for, at der skal være konsekvenser for personer ned til 12 år. Men Papes formuleringer vækker ikke begejstring hos Dansk Folkeparti.

Han henviser til, at de fire borgerlige partier før valget samlet gik ud med en melding om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år. Og at oprette særlige ungdomsdomstole.

Det skete i en fælles kronik skrevet af partiernes formænd Lars Løkke Rasmussen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape Poulsen (K).

I den forbindelse sagde Lars Løkke Rasmussen til Berlingske:

- Vi har et problem med en gruppe unge, som begår ret alvorlig kriminalitet, og som vi ikke håndterer godt nok. Tanken med det her forslag er at angribe problemet på en ny måde, lød det fra den senere statsminister.

Men den tanke har de tre regeringspartier, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ikke fulgt op på, selv om der er gået mere end to år siden valget i juni 2015.

- Vedkender regeringen, at den har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at indføre ungdomsdomstole og sænke den kriminelle lavalder, ville Peter Kofod Poulsen vide.

Til det siger Søren Pape Poulsen:

- Jeg vedkender mig 100 procent, at vi er fire partiledere, der har skrevet en kronik før valget. Derfor glæder jeg mig til at kunne præsentere det, vi er i gang med.

- Men jeg vil ikke åbne for enkelte elementer i dag. Vi kommer med et samlet udspil, siger Søren Pape Poulsen.