Pape står fast: Kommission skal ikke afrapportere løbende

Til gengæld opfordrer justitsministeren til, at undersøgelseskommissionen afgiver sin beretning "hurtigst muligt".

Det fremgår af det udkast til et kommissorium for undersøgelseskommissionen om Skat, som Pape fredag har sendt til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Udkastet er også sendt i kopi til Folketingets Skatteudvalg.

Udkastet indeholder med andre ord ikke den opfordring til løbende afrapportering, som Socialdemokratiet har presset på for.

Dermed kan sagen i yderste konsekvens ende med en afstemning på Udvalgets for Forretningsordenens møde fredag klokken 15.30.

Alternativt må Socialdemokratiet acceptere, at det bliver op til kommissionen selv at afgøre, om man vil komme med delkonklusioner undervejs i forløbet.

Det er der dog ikke meget, der tyder på vil ske. Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, har talt direkte imod den fremgangsmåde. I hans optik vil det være meget tidskrævende at skulle rapportere løbende.

Og samtidig vil delkonklusionerne påvirke og dermed skade præcisionen i kommissionens videre arbejde, har Mikael Sjöberg udtalt.

I Papes udkast til kommissorium er der netop lagt vægt på, at eventuelle delkonklusioner ikke må skade retssikkerheden for de involverede:

- Undersøgelseskommissionen kan tilrettelægge sit arbejde, således at den undervejs i undersøgelsens forløb kan afgive delberetninger om et eller flere af de beskrevne begivenhedsforløb, hvis det efter undersøgelseskommissionens skøn er forsvarligt at afgive sådanne delberetninger.

- I den forbindelse skal kommissionen tage hensyn til de involveredes retssikkerhed, det samlede tidsforbrug for undersøgelsen samt til mulighederne for at gennemføre den videre undersøgelse og give en sammenhængende fremstilling af et eller flere af de undersøgte begivenhedsforløb, hedder det i udkastet.

Nu skal regeringen forsøge at samle flertal for udkastet. Enten ved et møde i Justitsministeriet eller på mødet for Udvalget for Forretningsordenen.

Er der fortsat uenighed, ventes politikerne at stemme om formuleringerne.