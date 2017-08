Pape skal giftes og går med i Priden

Spørgsmålet bliver stillet af De Konservatives formand Søren Pape Poulsen, og det er en af årsagerne til, at De Konservative lørdag for første gang i partiets historie går med i Copenhagen Pride.

- Hvordan kan man i 2017 have et had til mennesker, bare fordi de er dem, de er?

Det er især på de sociale medier, at Pape oplever hadefulde bemærkninger:

- Det er også derfor, at De Konservative vælger at gå med i Priden. Og jeg går selv med, siger Pape og tilføjer:

- Det er ikke, fordi jeg har brug for en manifestation af min seksualitet. Men det er, fordi vi har brug for, at vi stadig har fokus på det.

- For selv om vi har det godt, og det går godt i Danmark, så lige under overfladen ligger der rigtig mange holdninger og meget homofobiske tanker.

- Det ser man i hvert fald, hvis man bruger lidt tid på de sociale medier. Og det vil jeg simpelthen ikke ligge under for.

Spørgsmål: Hvad skriver folk?

- Det er grimme ting. Det har jeg faktisk ikke lyst til at stå at sige, hvis jeg skal være helt ærlig.

Han har selv oplevet det for nylig, da historien om hans kommende giftermål med kæresten Josue Medina Vasquez fra Den Dominikanske Republik blev offentliggjort af Fyens Stiftstidende.

Historien blev citeret af BT og lagt ud på avisens Facebook-side, hvor kommentarerne begyndte at strømme ind.

- Der var mange fine bemærkninger. Men der var godt nok også nogle, hvor man bare tænker ved sig selv, hvordan kan folk skrive sådan noget, siger Pape og tilføjer:

- Hvis unge mennesker ser det, så er der også nogle, som måske vil være utilpasse. Men det er vigtigt, at en ung gut eller pige i selv den mindste landsby i Danmark tør stå ved, hvem han eller hun er. Derfor skal vi sige fra.

Spørgsmål: Den positive side af udviklingen i Danmark er så, at I rent faktisk kan blive gift i Viborg Domkirke?

- Ja. Det er positivt, at mennesker kan få lov at være dem, de er, uden at tage særlige hensyn. Der skal heller ikke tages særlige hensyn til mig. Jeg vil bare gerne have lov at leve mit liv.

- Og der er ingen andre, der skal blande sig i, hvem jeg er partner med. Men det er klart at være homoseksuel og så oven i købet have en samlever af en anden hudfarve, det er til tider udfordrende, når man læser kommentarsporene.

Og kommentarerne vil sikkert komme igen, når datoen nærmer sig.

- Det forestiller jeg mig slet ikke, at vi kan holde hemmeligt. Men vi har ikke en dato endnu, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

- Planen er, at det bliver næste sensommer. Altså i 2018. Men vi har bare ikke haft tid til alt det praktiske.

- Min bedre halvdel har sin egen virksomhed, han passer, og han skal lige hjem. Det kommer han i slutningen af august. Og så skal vi i gang med at booke.