Pape regner med aftale om midlertidig politiskole inden juli

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) regner stærkt med at have en politisk aftale om en midlertidig politiskole klar inden sommerferien.

- Jeg har i hvert fald nogle scenarier med, som vi kan diskutere med partierne onsdag, og jeg tror også, at partierne vil kunne se sig selv i nogle af de løsninger, vi lægger frem, siger ministeren.

- Man skal passe med at stille garantier, men jeg vil være meget overrasket, hvis vi ikke har en løsning inden 1. juli, siger Søren Pape Poulsen.

Danmarks nye politiskole vil stå klar i 2020 i Vejle, og derfor er der brug for at finde et sted, hvor der kan uddannes nye politifolk indtil da.

Ifølge Jyllands-Posten kræver Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at regeringen inden udgangen af juni skal have udpeget en bygning i Vestdanmark, hvor der kan uddannes politibetjente fra 2018 til 2020.

Ifølge justitsministeren er mulighederne for en midlertidig politiskole blevet undersøgt gennem længere tid.

- Det, der er vigtigt lige nu, er, at faciliteterne skal være egnet til det. Det er jo ikke bare et skolelokale. Der er mange ting, man øver og træner på en politiskole. Det er derfor, det her ikke er nemt, siger han.

Flere af de kommuner, der oprindeligt lagde billet ind på den nye politiskole, har tidligere meldt sig klar som hjemsted for en midlertidig skole. Det gælder ifølge Jyllands-Posten Sønderborg, Haderslev, Frederikshavn og Ikast.

Ifølge Ritzaus oplysninger har Justitsministeriet fundet tre til fire mulige lokaler, der kan huse politiskolen midlertidigt.

De midlertidige lokaler bliver heller ikke klar fra 1. januar 2018. Formentlig vil det først være i begyndelsen af andet halvår 2018, at man kan igangsætte uddannelsen i de midlertidige lokaler.

Politiaftalen blev indgået i november 2015 mellem den daværende Venstre-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.