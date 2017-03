Pape om demonstranter: Kan ikke beskrive min foragt

Justitsministeren håber, at politiet kan stille så mange som muligt til ansvar for demonstration onsdag aften.

- Det er sørgeligt, at vi har nogle unge mennesker, der mener, at de skal hæve sig over alle andre mennesker og sætte andre menneskers liv og førlighed på spil, siger han.

- Der kastes sten og fyrværkeri mod politiet og smadres ruder. Min foragt for de mennesker kan jeg næsten ikke beskrive med ord. Jeg håber, at vi får stillet flest muligt til ansvar de kommende dage.

Demonstrationen er blevet holdt i anledning af tiårsdagen for nedrivningen af Ungdomshuset.

Omkring 1000 mennesker har deltaget, men demonstrationen er blevet opløst af politiet igen, og demonstranterne er delt i flere grupper.

Det har blandt andet resulteret i stenkast mod politiet, tændte romerlys og smadrede butiksruder.

- Vi skal have et skærpet opmærksomhed på de her typer og det autonome miljø. Men det vigtigste er, at når man begår forbrydelser, så bliver man stillet til regnskab, siger justitsministeren.

- Man skal ikke slippe af sted med at opføre sig på den her måde. At sætte en bydel i brand og bringe andre menneskers førlighed i fare.

Ministeren vil ikke komme med gode råd til Københavns Kommune, men udtrykker gerne forundring over enhver form for velvilje over for miljøet omkring ungdomshuset på Dortheavej.

- Det tilkommer mig ikke at styre, hvad der sker i Københavns Kommune. Men det er mig ufatteligt, hvis man bare står og ser på det her, siger Søren Pape Poulsen.

- De kunne ikke finde ud af at have ungdomshuset på Jagtvej. Nu har de huset på Dortheavej. Hvad man vil gøre ved det, må de finde ud af.

- Jeg synes ikke, at de her unge mennesker fortjener noget som helst. De skal tage sig sammen, få en uddannelse og tage et arbejde i stedet.

Justitsministeren har dog rosende ord til politiets arbejde med at skabe ro i de københavnske gader:

- Jeg har set et professionelt politi, der har håndteret en svær situation forbilledligt og fremragende, siger han.