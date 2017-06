Pape og Løkke til Rumænien: Få styr på jeres fængsler

Det var han på foranledning af DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Han ville have Pape til at redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage i relation til en højesteretsdom fra sidste måned. Den forhindrer Danmark i at udlevere kriminelle rumænske statsborgere til afsoning i Rumænien.

- Jeg er som justitsminister selvfølgelig ikke tilfreds med denne situation. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sørge for, at Danmark kan udlevere og overføre kriminelle til Rumænien, siger Pape.

Højesteret vurderede i sidste måned, at rumænske fængsler er for kummerlige. Dermed undgik de fire rumænere udsendelse til deres hjemland.

Tre af rumænerne - en mor og hendes to døtre - anklages i Rumænien for organiseret menneskehandel. Den fjerde er en rumænsk mand. Han har kørt som chauffør i Europa.

Pape siger, at både han og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har rejst problemet over for deres rumænske kolleger.

- Jeg gjorde min rumænske kollega opmærksom på, at afgørelserne efterlader både Danmark og Rumænien i en meget utilfredsstillende situation, siger Pape.

Danmark har ifølge Pape brug for en garanti fra rumænsk side om, at de overførte kriminelle altid tilbydes mindst tre kvadratmeter personlig plads.

De fire rumæner ville blot være sikret et personligt rum på to kvadratmeter. Det vil ifølge domstolen være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

I sidste uge tog Løkke sagen op med den rumænske præsident. Pape oplyser, at de rumænske myndigheder er klar over fængselsproblemet. Ifølge Pape arbejder Rumænien på at udbygge kapaciteten i fængslerne.

Frem mod 2023 forventes den øget med yderligere 12.000 pladser. Så vil alle fængsler i Rumænien lever op til de tre kvadratmeter.