Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mener, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af menneskerettighederne mindsker regeringens muligheder for at føre sin egen politik. Arkivfoto.

Pape lover opgør med fortolkning af menneskerettigheder

Det spørgsmål rejser justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et samråd i Udenrigsudvalget om menneskerettighederne fredag.

- Jeg har som justitsminister vanskeligt ved at forklare almindelige danskere, hvorfor hensynet til kriminelle udlændinges privatliv eller familieliv skal betyde, at vi ikke kan udvise dybt kriminelle fra Danmark.

- Jeg kan simpelthen ikke forklare det for mig selv. Det strider imod min retfærdighedsfølelse, siger han under samrådet.

Justitsministeren er sammen med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kaldt i samråd for at oplyse, hvordan regeringen vil indfri regeringsgrundlaget på området.

I det 86 sider lange regeringsgrundlag, som er en slags arbejdsplan for regeringen, fremgår det, at regeringen vil se "kritisk" på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols "dynamiske fortolkning" af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

Fortolkningen af konventionen er blandt andet blevet beskyldt for at forhindre de danske domstole i at udsende kriminelle udlændinge som serieforbryderen Gimi Levakovic.

Den kroatiske statsborger fik sidste år lov til at blive i landet på grund af familiens tilknytning til Danmark. Her havde det dog samtidig betydning, at Levakovic er EU-borger.

Menneskerettighedsdomstolens fortolkning af konventionen har udviklet sig, så domstolen forhindrer regeringen i at føre sin egen politik, mener ministeren.

- Hvis menneskerettighederne flytter sig langt væk fra helt almindelige menneskers retfærdighedsopfattelse, risikerer EMRK helt at miste sin folkelige opbakning. Så står vi altså med et rigtig stort problem.

- Vi har en klar interesse i at vende skuden, så meget som vi kan under Danmarks formandskab, siger han.

Til november overtager Danmark formandskabet for Europarådet. Allerede nu har regeringen kontakt til de nordiske lande samt Tyskland i forsøget på at finde fælles fodslag om ændringer.

Søren Pape Poulsen erkender, at det bliver svært at nå til enighed blandt alle 47 medlemslande. Men regeringen arbejder på "reelle og mærkbare" ændringer, siger han.