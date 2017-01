Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kalder det "på grænsen til pjat" at tale om løftebrud, når De Konservatives krav om fjernelse af tv og radio fra udenlandske indsatte ikke er en del af et ny udspil fra regeringen. Arkivfoto.

Pape lever med tv i cellen hos udenlandske kriminelle

Udenlandske indsatte i de danske fængsler skal hverken have mulighed for at se tv, høre radio, spille spil eller tjene penge til sig selv fra fængslet.

Men da han kort før jul præsenterede et tiltag, der netop skal forringe vilkårene for de udenlandske indsatte, var der intet forbud mod hverken tv, radio eller spil.

Alligevel er han godt tilfreds, forsikrer han på vej ind til De Konservatives første gruppemøde i det nye år:

- Vi er kommet et stykke af vejen. Og det er vi glade for: at de udviste udlændinge ikke længere skal kunne få kurser og resocialiseres, og jeg ved ikke hvad, siger han med henvisning til fjernelse af muligheden for at komme på AMU-kurser i fængslet.

- Så er det klart, at noget af det vi oprindeligt spillede ud med i 2015, ikke er med i den her pakke.

- Der er noget tv og noget radio, de fortsat får lov til, og det lever vi så med.

Spørgsmål: Du sagde, at det skulle være så hårde forhold, at det rygtes helt til Rumænien. Men hvis man stadig kan se tv og høre radio, så rygtes det vel ikke til Rumænien, at man ikke længere kan få AMU-kurser?

- Så er der jo godt, at vi er i gang med at se, om vi kan få fængselspladser i andre lande, siger Søren Pape Poulsen.

Spørgsmål: Vil du anerkende, at du har begået et løftebrud?

- I mangler lidt nyheder i dag, tror jeg. I 2015 havde vi en plan om, at den skulle bare have fuld gas. Og så må jeg sige, at vi lytter også til Fængselsforbundet og andre gode folk, der synes, at det er lidt for vidtgående.

- Men vi strammer op og gør det sværere og hårdere.