Pape ked af misforståelse om centralt argument for Europol

På et samråd tirsdag slår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fast, at Europols nye teknologi ikke vil give alle betjente i medlemslandene direkte søgeadgang.

Det er derimod kun udvalgte betjente, der får adgang til at søge i det europæiske politisamarbejdes database.

Det har fået nej-partierne fra afstemningen om retsforbeholdet til at beskylde ja-partierne for at snyde på vægten.

Men det har aldrig været påstanden, at alle betjente fik adgang, siger Søren Pape Poulsen.

Det er politiet, der vurderer, hvem der er frontlinjepersonale, som dermed kan få adgang ifølge justitsministeren. Han afviser dog at opgive et antal.

- Det er meningen, at de betjente, der arbejder inden for bestemte felter, som det enkelte land vurderer, det er de her betjente, der skal have adgang til den direkte søgning, det er dem, der skal have adgang. Det håber jeg var mere klart i det mindste, siger han.

Det får Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, til at komme med en opsang under samrådet.

- Man skal være lidt påpasselig i ministeriet, og hvordan ministeren bruger ordene, siger Søren Søndergaard, som har indkaldt til samrådet.

Det hele baserer sig på en misforståelse, mener justitsministeren.

- Skal jeg være helt ærlig, er jeg inderst inde af den helt klare opfattelse, at det her samråd meget hen ad vejen baserer sig på en misforståelse. Det kan også være uklar kommunikation fra min side, siger Søren Pape Poulsen.

Betjente i medlemslandene kan allerede fra oktober søge i Europols database direkte via en app. Dansk politi får dog ikke den mulighed som en konsekvens af udtrædelsen af politisamarbejdet Europol.

- Hele ideen har været, at når søgeadgangen kom med den her app, så ville politiet skulle vurdere, hvilke dele af personalet det her er relevant for, siger Søren Pape Poulsen.

EU-ordfører Zenia Stampe (R) pointerer, at debatten i sin tid gik på, at politipatruljer over hele landet kunne slå en mistænkelig bil op i Europols database via en håndholdt enhed.

Det ser altså ikke ud til at blive muligt, da adgangen kun ville gælde for frontlinjepersonale.