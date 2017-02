Pape henter Politiken-journalist som særlig rådgiver

- Vi er kede af at skulle sige farvel til Jakob, og vi kommer til at savne hans unikke fortællestemme og undersøgende journalistik, som han allerede har vundet stor anerkendelse for, skriver Politikens chefredaktør, Anne Mette Svane, i en mail til redaktionen.

Med Jakob Sheikh får Søren Pape Poulsen sin særlige rådgiver nummer to. I forvejen har ministeren Peter Utzon Berg som særlig rådgiver, hvilket er muligt, da Pape også er formand for sit parti.

Jakob Sheikh er en prisvindende journalist, der de senere år især har skrevet om radikalisering og de danskere, der drager til Syrien for at kæmpe.

Han har også udgivet bogen "Danmarks børn i hellig krig" om danske unge, der deltager i borgerkrigen i Syrien.

Desuden har han stået bag podcasten "Historien om Lukas" om en ung mands vej fra en almindelig dansk barndom i Sydhavnen til hans død som 18-årig i Syrien.

Selv fortæller Jakob Sheikh til Politiken, at han ikke har taget imod jobbet for at gøre op med Politiken, men for at der sker noget helt andet og nyt i hans karriere.

Tidligere har han modtaget EU-Kommissionens journalistpris for en række artikler om diskrimination i det danske natteliv.

I 2015 fik han Kristian Dahls Mindelegat for sin dækning af danske syrienkrigere, og i 2016 fik han Den Berlingske Fonds Journalistpris for sit arbejde.

Med ansættelsen af Jakob Sheikh som en del af regeringens rådgiverkorps henter regeringen rådgiver nummer to direkte fra Politiken.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) rådgiver er således den tidligere journalist på Politiken Marie Hjortdal.