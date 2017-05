Pape arbejder på at leje fængselsceller i Litauen og Rumænien

Det er indkaldt af retsordfører Trine Bramsen (S), som er bekymret for, at der de seneste år er sendt færre og færre kriminelle udlændinge hjem til afsoning.

Det er ikke godt nok, at færre kriminelle udlændinge sendes hjem til deres hjemland for at afsone fængselsstraf.

Pape oplyser, at han er i dialog med sine kolleger i Litauen og Rumænien om at leje fængselspladser i de to lande.

- Det er et komplekst projekt, siger Pape.

I 2016 blev 26 udlændinge sendt til et fængsel i hjemlandet. I 2015 var det 29, mens det i 2014 var 31.

Det bliver Danmark, der har ansvaret for at drive fængslerne i udlandet, lyder det fra justitsministeren.

- Vi gennemfører ikke et projekt, som ikke kan holdes inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Vi skal finde en passende standard for afsoningsforholdene.

- De fængsler, vi gerne vil sende dem ned til, findes ikke endnu. Skal vi sende kriminelle rumænere fra Danmark til Rumænien, så er det på danske præmisser. Det er os, der har ansvaret.

- Det er fængsler, vi står for. Derfor skal det være en standard, man ville kunne acceptere i Danmark, siger Pape.

Ministeren ved endnu ikke, om der skal danske betjente med til udlandet for at styre de fængsler, som Danmark står for. Det er ikke umiddelbart Papes egen tanke, men den detalje undersøges fortsat, siger Pape.

Frem til 2012 var det under en håndfuld kriminelle udlændinge, der blev sendt hjem til afsoning. I 2012 steg det til 16, mens det i 2013 var 34.

Socialdemokratiet vil have Pape til at gøre mere.

- Det er ministeren, der har ansvaret for, at tallene er gået ned. For at sikre, at antallet går op, skal man gøre noget aktivt for det, siger Trine Bramsen, der gerne vil vide, hvem ministeren konkret har holdt møder med.

Pape afviser, at han og regeringen ikke gør nok. Tallene havde været de samme, hvis Socialdemokratiet havde haft magten, mener Pape.

Aftaleparterne bag finanslovaftalen for 2017 vil inden sommer blive orienteret om status for arbejdet af fængselspladser i udlandet, udtaler Pape.

Ministeren oplyser på samrådet, at han ikke har tallet for, hvor mange kriminelle udlændinge, der indtil videre er sendt hjem i år.