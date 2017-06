Pape afviser nøl om momssvindel og terror

- Når efterforskningen har taget tid, hænger det sammen med sagens kompleksitet og ikke med passivitet fra myndighedernes side, siger Pape under et samråd om sagen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) afviser, at myndighederne har været for længe om at handle i en sag, hvor momssvindel for millioner muligvis har finansieret terrorvirksomhed.

Samrådet er indkaldt efter afsløringer i Jyllands-Posten og DR, der har beskrevet en sag, hvor de danske myndigheder i 2014 blev tippet om millionsvindel af det spanske antiterrorpoliti.

Faktisk har personkredsen været på myndighedernes radar endnu længere, fortæller Pape under samrådet.

Helt tilbage fra 2006 har der været registreringer om dem. Men først i 2013 er der indikationer af momssvindel, understreger Pape.

Ifølge Jyllands-Posten har danske og spanske jihadister gennem en række konkursramte selskaber snydt den danske stat for op mod 20 millioner kroner i ubetalt moms.

Gruppen skal også have svindlet med kreditkort, så det samlede beløb er oppe omkring 58 millioner kroner, skriver avisen.

Hverken Pape eller skatteminister Karsten Lauritzen (V) kan sætte beløb på svindlens omfang. En mand, der er beskyttet af navneforbud, er tiltalt i sagen i Danmark. Den skal for retten i august.

Fredag blev en dansk-marokkaner anholdt i sagen i Spanien.

Det har fået flere politikere til over for Jyllands-Posten at lufte spekulationer om, om anholdelsen kommer, fordi den danske justitsminister stod over for at skulle i samråd.

Men det har intet på sig, mener justitsministeren.

- Jeg vil nok blive lidt overrasket, hvis anholdelser i Spanien skulle hænge sammen med indkaldelse af et samråd i Folketinget. Det er en vild antagelse, siger Pape.