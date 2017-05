Pape: Vi skal ikke lade os ryste af nyt angreb i Europa

Europa er de seneste år blevet ramt af mange angreb, men justitsminister Søren Pape Poulsen (K) slår fast, at danskerne ikke skal lade sig skræmme.

- Der skal kun en enkelt tosse og et galt menneskes værk til, før sådan noget sker. De har da vundet, hvis vi stopper med at tage til koncerter og den slags til sommer.

- Vi er nødt til at insistere på at leve det liv, vi lever, også når der er gale mennesker omkring os, siger Pape.

- Det er vanvittigt, det er tragisk, det er barbarisk, men det nytter ikke noget. Vi har et højt terrorberedskab i Danmark, og de har for alvor vundet, hvis vi holder op med at leve vores liv, siger han.

Justitsministeren forstår godt, hvis folk bliver bange for at færdes på steder med mange mennesker.

- Jeg forstår, at folk bliver nervøse. Vi er alle påvirkede, når det her sker. Men vi er nødt til at insistere på at leve videre.

- Sådan må det bare være, og så må vi stole på, at vi har nogle betjente og myndigheder, som gør alt for at holde det her uvæsen væk, fra hvor vi bor, siger Pape.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er på samme linje som sin ministerkollega.

- Det vedrører os alle, når en nær allieret i kampen mod terror igen udsættes for en grusom terrorhandling.

- Vi må aldrig opgive vores forsvar for de helt grundlæggende værdier i vores samfund og fortsat være beslutsomme i vores kamp mod terror. Det viser begivenhederne desværre, siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er der ingen meldinger om, at danskere er blandt de sårede og dræbte, oplyser Udenrigsministeriet.