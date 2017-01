Pape: Vi får mest for pengene med politiskole i Vejle

Men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti spændte ben for begge dele. Tirsdag slår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fast, at politiskolen skal etableres i en eksisterende bygning i Vejle.

- Vi peger nu på Vejle, for der får vi mest for pengene, og det går hurtigt, siger han på et kort pressemøde foran Justitsministeriet tirsdag eftermiddag.

Den nye vestdanske politiskole skal etableres i den gamle sygeplejeskole i Vejle. Men der skal mere end bare "en støvsuger" til, før skolen står klar til at tage imod politielever, understreger ministeren:

- Der skal bygges rigtig meget. Mange gør sig ikke begreb om, hvad der venter af ombygninger.

Han pointerer flere gange, at han er ærgerlig over, at der ikke kunne findes flertal for at bygge en helt ny bygning til politiet.

- Nu skal vi videre. Nu kan den her sag ikke trækkes længere, nu skal den her sag slutte, siger Søren Pape Poulsen.

- Nu må vi give politibetjentene det næstbedste. Nu skal vi sikre, at det også bliver rigtig godt.

Den vestdanske politiskole, der bliver landets anden politiskole, har været længe undervejs. Venstre-regeringen vedtog sammen med de øvrige borgerlige partier og Socialdemokratiet i efteråret 2015 at oprette den.

Siden har fulgt et langt, rodet forløb, hvor en masse kommuner har budt ind på opgaven. I efteråret fremlagde Rigspolitiet og Bygningsstyrelsen en fælles rapport, der anbefalede et nybyggeri.

Daværende justitsminister Søren Pind (V) meddelte derefter, at regeringen agtede at bygge politiskolen i Herning. Men både Socialdemokratiet og DF stod fast på at etablere skolen i en eksisterende bygning.

November, december og januar er gået med politiske tovtrækkerier, forhandlinger og samråd. Mandag opgav regeringen at få trumfet nybyggeriet i Herning igennem.

I Rigspolitiet og Bygningsstyrelsens rapport fra efteråret scorede Vejle sammen med Skanderborg bedst på en række politifaglige og bygningsmæssige parametre.

- Men går man ned i rapportens tal, kan man se, at det er billigere og hurtigere i Vejle, siger Søren Pape.

Han afviser samtidig, at der er tale om et løftebrud, selv om regeringsgrundlaget placerede skolen i Herning.

- Et løftebrud havde jo været, hvis vi havde haft et flertal og forladt synspunktet. Men vi står i den situation, at vi ikke kan skaffe 90 mandater.