Pape: Valg er meget sandsynligt

De Konservatives formand opfordrer de blå partier til at indgå 2025-plan. Men han erkender, at valg er tæt på.

Brug kræfterne på at lave borgerlig politik frem for hårde meldinger, der kan udløse et valg.

Sådan lyder opfordringen fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, efter at Dansk Folkepartis formand til Politiken siger, at han regner med et blåt sammenbrud i 2025-forhandlingerne.