Pape, S og DF om politiskole-rod: Det er ikke vores skyld

I 2015 blev et flertal på Christiansborg enige om at etablere en ny politiskole i Vestdanmark. Den skulle slå dørene op for de første elever i 2018.

Men processen skulle vise sig at trække ud. Og store uenigheder blev udstillet, da Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviste V-regeringens beslutning om en skole i eksisterende bygninger i Herning.

Nu er løsningen fundet: Indtil den nye politiskole kan åbne i eksisterende lokaler i Vejle i 2020, skal Ryes Kaserne i Fredericia fra andet halvår af 2018 uddanne 300 betjente.

Så langt, så godt. Men parterne beskylder fortsat hinanden for at have obstrueret forløbet. Både S og DF afviser pure at bære et ansvar for, at processen trak i langdrag.

- Det eneste, der har stået i vejen for den her proces, har været regeringens håndtering af sagen, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

Retsordfører Trine Bramsen (S) stemmer i:

- Vi har holdt os til den aftale, vi indgik, da vi sad ved forhandlingsbordet i 2015, hvor der stod, at det skulle være eksisterende bygninger, og at uddannelsen skulle i gang fra 2018.

S og DF krævede på Jyllands-Postens forside mandag, at regeringen inden 1. juli ville finde en midlertidig løsning.

De to partier skulle nok blive tilfredse, lød det tirsdag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Og onsdag er der altså landet en aftale.

Spørgsmål: Er det S og DF, der sparkede en åben dør ind, eller er det dig, der måtte rette ind efter Folketingets to største partier?

- Jamen, det har i måneder været et ønske fra partier i forligskredsen at finde en midlertidig løsning. Det i Jyllands-Posten er, hvad politik er, svarer Pape.

- Enhver kan nok se, at det her har vi ikke kunnet stampe op på to dage. Det har jo taget tid at finde de her muligheder og få alt klarlagt. Men hvis bare alle er tilfredse, er jeg også tilfreds, tilføjer ministeren.

Adspurgt om S godt vidste, Pape havde en løsning i ærmet, da de i Jyllands-Posten kritiserede ham og krævede en hurtig løsning, svarer Trine Bramsen:

- Det er mange måneder siden, vi blev utålmodige. Vi har rykket mange gange for det her. Nu er der så kommet en afklaring, og det er vi glade for.

Peter Kofod Poulsen giver samme svar på samme spørgsmål:

- Vi har jo i månedsvis sagt til regeringen, at vi selvfølgelig har forventet en løsning, så vi kunne optage elever i Jylland i 2018. Det har regeringen så leveret på.

Er det så den bedste løsning, det er endt med? Det er i hvert fald virkeligheden, konstaterer Pape.