Pape: Regeringen vil prioritere flere penge på politiet

Det er meldingen fra De Konservatives formand og landets justitsminister, Søren Pape Poulsen, på et pressemøde efter partiets sommergruppemøde i Nyborg.

I forbindelse med de kommende forhandlinger om finansloven for næste år vil regeringen prioritere flere penge til dansk politi. Antallet af politielever skal igen øges.

Meldingen kommer samtidig med, at Pape kæmper for at finde på tiltag, som kan stoppe den verserende bandekonflikt.

- Det bliver en klar prioritet for regeringen, at vi fremover styrker dansk politi.

- Vi kommer til at prioritere flere betjente på den kommende finanslov, siger Pape.

Om den igangværende bandekonflikt tilføjer ministeren:

- Vi skal hele vejen rundt og komme det her uvæsen til livs. Når man har bander i et samfund, vil der være risiko for skyderier.

- Vi må som samfund trække en streg i sandet. Det er bydende nødvendigt, at vi gør noget her og nu.

Tilbage i marts blev VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet enige om en bandepakke med 35 initiativer.

Fredag i sidste uge præsenterede Pape yderligere 12 initiativer til at komme banderne til livs.

Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner årligt - blandt andet til at ansætte yderligere 50 politibetjente.

Halvdelen skal arbejde med forebyggelse i særligt udsatte områder. Den anden halvdel skal være specialister i behandling af digitale spor.