Pape: Politiet skal prioritere hævnporno-sager højere

Justitsministeren vil sende et klart signal til politiet om, at sager om hævnporno skal tages mere alvorligt.

Ofre for såkaldt hævnporno er ikke altid blevet taget alvorligt af politiet, når de har henvendt sig for at anmelde ulovligt delte videoer eller billeder.

- Justitsministeriets kortlægning af digitale sexkrænkelser har vist, at der er eksempler på, at forurettede i sager om digitale sexkrænkelser i visse tilfælde har haft en oplevelse af ikke at være blevet mødt med den fornødne seriøsitet, står der helt præcist.

Men det bliver der nu lavet om på, forsikrer justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Politiet har mange opgaver. Og vi må være ærlige at sige, som politiet også har sagt, at der har været situationer, hvor man måske ikke har været helt oppe på beatet.

- Nu sender vi et klart signal til politiet. Sådan her skal I gøre. I skal opprioritere det. Sådan her skal I tage det alvorligt, siger justitsministeren.

Et af initiativerne er derfor, at der kommer en platform på nettet, der skal gøre det nemmere for ofrene at anmelde de digitale sexkrænkelser.

Derudover skriver VLAK-regeringen i den nye pakke, at Justitsministeriet har iværksat en kortlægning af borgernes oplevelse af mødet med politiet i forbindelse med anmeldelser.

Samtidig vil regeringen hæve strafferammen for deling af nøgenbilleder- eller video uden samtykke fra seks måneder til to år.

- Det gør vi for at komme efter de helt grove i det her. Dem, der samler mapper med det her eller deler det bredt ud, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

- Det er dem, vi gerne vil hæve straffen for og komme efter. De gør det i særdeles ond tro

Det er imidlertid ikke kun i retssystemet, at man skal kunne blive straffet for at dele billeder eller videoer uden samtykke.

Regeringen vil nemlig samtidig tydeliggøre, at rektor har beføjelser til at sanktionere en elev på ungdomsuddannelsen, hvis vedkommende har delt krænkende materiale.