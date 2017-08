Pape: Politiet kæmper benhårdt mod banderne

Sådan lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om bandekonflikten i København, hvor to tilfældige unge mænd inden for det seneste døgn er blevet ramt af skud.

Det har fået politiet til at advare unge mænd. De bør passe på med at færdes på Nørrebro og Tingbjerg.

- Jeg forventer og ved, at politiet gør alt, hvad de kan, udtaler Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

- Flere og flere bliver anholdt, visitationszonen er forlænget og udvidet, og våben bliver løbende konfiskeret. Samtidig er politiet massivt til stede i området, og ekstra mandskab er blevet tilkaldt.

Dansk Folkeparti mener, at militæret bør aflaste politiet ved at overtage nogle af opgaverne med at bevogte terrormål.

Papes partifælle Naser Khader, der er partiets retsordfører, mener, at politibetjente fra andre kredse må komme Københavns Politi til hjælp.

Pape forholder sig ikke til de to løsningsforslag i sin skriftlige kommentar. Han forholder sig heller ikke til en tredje mulighed, nemlig at drosle ned på grænsekontrollen for på den måde at frigøre politi-arbejdstimer.

Det har blandt andre den radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, foreslået. Men både Khader og DF afviser ideen blankt.

- Hvad der er brug for i øjeblikket, er benhårdt politiarbejde, fastslår Søren Pape.

- Men det er klart, at hvis politiet har brug for yderligere redskaber, er jeg helt åben over for det.

De politiske partier bag politiforliget vil blive indkaldt til et møde i næste uge, varsler han.