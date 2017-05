Pape: Grotesk at Højesteret ikke kan udsende rumænere

- Det er et eller andet sted grotesk, at vi har EU-lande, hvor deres egne borgere ikke kan sendes til afsoning. Det holder jo ikke, siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) beklager, at Højesteret onsdag har afvist at lade fire rumænske statsborgere blive udleveret til retsforfølgelse og afsoning i Rumænien.

Højesteret finder, at rumænske fængsler er så kummerlige, at rumænerne undgår udsendelse. Højesteret slår bremsen i, efter at både Justitsministeriet og Østre Landsret tidligere har godkendt udsendelsen.

- Jeg står jo ikke over Højesteret. Når Højesteret har afsagt en kendelse, så er det sådan, det er, siger Søren Pape Poulsen.

De fem højesteretsdommere påpeger i deres afgørelse, at rumænerne kunne risikere at afsone i celler med et personligt rum på to kvadratmeter.

Det strider ifølge Højesteret imod Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Den siger, at "ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller vanærende behandling eller straf".

- Jeg erkender, hvad menneskerettighedsdomstolen og Højesteret har sagt. Når der bliver dømt sådan, så er et EU-land jo nødt til at få gjort noget ved det, siger Søren Pape Poulsen.

Tre af rumænerne - en mor og hendes to døtre - anklages i Rumænien for organiseret menneskehandel. Den fjerde er en rumænsk mand, der har kørt som chauffør rundt om i Europa.

I hans tilfælde ønsker Rumænien at få ham tilbage til afsoning af en fængselsdom på fire år og seks måneder.

Søren Pape Poulsen arbejder for tiden på at indgå en aftale med Rumænien. Den skal sikre, at udviste fanger kan sendes til afsoning i det østeuropæiske EU-land. Justitsministeren understreger, at intet er forandret her.

- Vi arbejder videre med at oprette fængselspladser efter dansk standard, siger Søren Pape Poulsen.